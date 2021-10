Adil Rami, 35 ans, qui a rejoint librement Troyes, promu en Ligue 1 cette saison, a retrouvé les terrains avec la réserve de l’ESTAC, qui évolue en National 3. A l’issue du match, le champion du monde du monde a exprimé son bonheur de rejouer au football mais demande du temps avant de retrouver un niveau physique convenable.

Adil Rami est de nouveau un joueur de football. Le champion du monde a eu du temps de jeu lors du match nul, 0-0, de la réserve de Troyes contre Illkirch, dans le championnat de National 3. A l’issue de la rencontre, le défenseur de 35 ans a exprimé sa fierté de retrouver les terrains, dans une interview accordée à l’équipe.

« Je me suis senti plutôt bien pour une première. Ce n’était pas un match facile pour moi car je savais que j’étais attendu, je ne connaissais aucun de mes coéquipiers en match et la tactique non plus. Mais j’ai fait 90 minutes, et le plus important pour moi était d’avoir du rythme, des sensations, et du temps de jeu. J’ai envie. Après, comme tout joueur pro, il va me falloir du temps. Si demain, l’Estac n’a pas le choix et que je dois jouer, on fera avec. Je m’adapte. Mentalement, je suis prêt. Après, c’est le physique qui va devoir suivre, petit à petit avec le temps », a expliqué Adil Rami.

Troyes, qui retrouve la Ligue 1 cette saison, pointe à la 17e place du classement après neuf journées et reçoit l’un des outsiders du championnat, l’OGC Nice lors de la dixième journée de championnat le 17 octobre prochain à 13h.