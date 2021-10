Troyes a battu ce dimanche à la surprise générale l’OGC Nice, sur le score de 1-0, dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Une belle performance de l’ESTAC dont l’entraîneur Laurent Batlles s’est dit fier voire même surpris.

« On a fait 25 premières minutes où j’étais moi-même surpris de l’intensité mise par mes joueurs : on a joué juste, fait mal à l’adversaire et on a marqué vite. Ça nous a bien lancé contre une belle équipe de Nice contre laquelle on devait hausser notre niveau pour pouvoir exister. Les joueurs ont très très bien répondu. Pour moi, à domicile, c’est un match référence et il faudra montrer les mêmes choses si on veut atteindre notre objectif« , a déclaré Laurent Battles.

Une performance à confirmer dès dimanche prochain, face à Reims, au Stade Auguste Delaune.