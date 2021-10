Adil Rami, ex-joueur phare de l’Olympique de Marseille qui évolue depuis cet été à Troyes, ne manque pas d’ambition. Le champion du monde 2018, aujourd’hui’ âgé de 35 ans, veut faire partie des meilleurs joueurs de Ligue 1, et il le dit.

Après avoir joué avec la réserve de l’ESTAC, Adil Rami s’est confié dans les colonnes de L’Équipe et n’a pas caché son envie de jouer au plus haut niveau français. « Si je suis prêt à jouer en Ligue 1 ? J’ai envie. Après, comme tout joueur pro, il va me falloir du temps. Si demain, l’ESTAC n’a pas le choix et que je dois jouer, on fera avec. Je m’adapte. Mentalement, je suis prêt. Après, c’est le physique qui va devoir suivre, petit à petit avec le temps» , a-t-il déclaré avant d’étaler ses nombreuses ambitions.

« (…) On se pose beaucoup de questions, par rapport à ma carrière, mes deux dernières années, à mon âge. On se demande ce que je peux réellement apporter. Je suis impatient d’être à 100 % pour faire partie des meilleurs centraux de L1 ».