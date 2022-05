Voici la liste de tous les nommés pour les trophées UNFP concernant la Ligue 2.

Ce mardi, la chaîne L’Equipe a dévoilé le nom des nommés pour le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 2. On retrouve les Auxerrois Gaëtan Charbonnier et Gauthier Hein, le milieu guingampais Youssouf M’Changama et les Toulousains Rhys Healey et Branco van den Boomen.

Les nommés pour le meilleur joueur de Ligue 2 des Trophées @UNFP ⤵️ #TropheesUNFP pic.twitter.com/b8k0WKBHqq — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 3, 2022

Dans la liste des meilleurs gardiens on retrouve : Vincent Demarconnay (Paris FC), Maxime Dupé (Toulouse), Yahia Fofana (Le Havre), Donovan Leon (Auxerre) et Benjamin Leroy (Ajaccio).

Les nommés pour le meilleur gardien de Ligue 2 des Trophées @UNFP ⤵️ #TropheesUNFP pic.twitter.com/BxafipWhT5 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 3, 2022

Enfin pour le trophée UNFP de meilleur entraîneur de Ligue 2, le Toulousain Philippe Montanier fait office de favori, devant Omar Daf (Sochaux), Thierry Laurey (Paris FC), Olivier Pantaloni (Ajaccio) et Didier Tholot (Pau). Rendez-vous le 15 mai prochain pour connaître le successeur de