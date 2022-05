Ce mardi le grand public a pu découvrir les nommés pour les prochains trophées UNFP. Ces titres récompensent les joueurs de Ligue 1, mais aussi meilleurs français de l’étranger durant la saison et cet exercice 2021-2022. Comme chaque saison, il y a des choix très discutables et cette année ne déroge pas à la règle. Sport.fr a sélectionné trois joueurs absents de cette liste et c’est tout bonnement une HONTE !

Commençons par le poste de gardien. L’UNFP a nominé Matz Sels (RC Strasbourg), Pau Lopez (Marseille), Gianluigi Donnarumma (PSG), Walter Beniez (OGC Nice) et Alban Lafont (FC Nantes). Pas de Jonas Omlin du Montpellier HSC et surtout d’Anthony Lopes. Si l’OL peut encore espérer être européen cette saison après un exercice 2021-2022 complètement raté, c’est en très grande partie grâce à son gardien numéro un. Au trois quarts de la saison, il était le gardien a effectué le plus d’arrêt dans notre championnat avec plus de 60 parades. Son absence est donc une mascarade totale, d’autant plus qu’un Gianluigi Donnarumma n’a absolument rien à faire dans ce classement, lui qui n’a même pas joué l’intégralité des matchs de son équipe.

Au titre de meilleur joueur de Ligue 1, on se demande encore comment Seko Fofana du RC Lens et pourquoi pas Téji Savanier du Montpellier HSC peuvent être écartés de cette liste. Le milieu lensois marche sur l’eau depuis le début de saison et porte son équipe à bout de bras avec des stats incroyables avec 7 buts et 1 passe en 35 matchs de Ligue 1. Pour Savanier, l’ancien nîmois a régalé tout au long de la saison avec 8 buts et 7 galettes en 29 matchs de championnat. Un de ces deux joueurs avait largement sa place dans les 5 et la présence de Lucas Paquetá peut-être considéré comme discutable après une saison moyenne. Pour le reste, Martin Terrier (Stade Rennais), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Kylian Mbappé (PSG) et Dimitri Payet (OM) méritent largement leur nomination.

Nkunku pas retenu dans les meilleurs français d’Europe

Depus quelques saisons, l’UNFP souhaite également récompenser les Français de l’étranger pour leur saison. Passés par la Ligue 1, ces joueurs crèvent l’écran avec leurs équipes respectives et représentent le championnat français à l’étranger de la plus belle des manières. Champion d’Espagne et demi-finaliste de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Karim Benzema endosse le costume de grand favori. Avec lui, l’UNFP a nominé N’Golo Kanté (Chelsea), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Théo Hernandez (Milan AC), Mike Maignan (Milan AC). Des joueurs qui réalisent une grosse saison mais un nom manque à cette liste. C’est celui de Christopher Nkunku. Depuis le début de la saison, l’ancien joueur du PSG a pris une nouvelle dimension et il est aujourd’hui le leader du RB Leipzig.

Agé de 25 ans, il a inscrit 18 buts pour 15 passes décisives en Bundesliga et excusez du peu, son équipe est en très bonne position pour accéder à la finale de l’Europa League. Une absence incompréhensible et qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, notamment sur les réseaux sociaux. Pour rappel, la cérémonie aura lieu le dimanche 15 mai prochain.