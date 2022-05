Selon les informations du Parisien, Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain, sera élu meilleur joueur de la saison lors de la cérémonie des trophées UNFP.

Ce n’est pas une surprise mais Kylian Mbappé sera élu meilleur joueur de la saison lors de la cérémonie des trophées UNFP, dimanche soir, pour la troisième fois de sa carrière après 2019 et 2021, selon les informations du Parisien. Pour rappel, il n’y avait pas eu de trophée en 2020 à cause de la pandémie. Une juste récompense pour le numéro 7, qui a remporté un nouveau titre de champion de france. Le champion du monde 2018, qui est actuellement, peut devenir le premier joueur de l’histoire du championnat a terminé meilleur buteur et passeur. À deux journées de la fin, il occupe la première place des deux classements.

Trois autres parisiens présents à la cérémonie

Si Nuno Mendes, latéral gauche, nommé dans la catégorie du meilleur espoir, ainsi que Gianluigi Donnarumma, nommé dans la catégorie du meilleur gardien seront présents lors de la 30e cérémonie des trophées UNFP. Un quatrième joueur sera de la partie. Le Parisien explique qu’un parisien a été nommé dans l’équipe type de la saison. Il s’agirait soit du capitaine Marquinhos soit de Marco Verratti.

En attendant, le Paris Saint-Germain se déplace, ce samedi à 21h, sur la pelouse de Montpellier pour le compte de la 37e journée de Ligue 1.