Le match du Trophée des Champions entre le PSG et l’Olympique de Marseille a été programmé.

Le Trophée des Champions ne se jouera pas à l’étranger cette saison en raison de la pandémie de COVID-19 qui touche l’ensemble de la planète. La LPF vient d’annoncer que ce Classique entre le PSG et l’OM se déroulera le mercredi 13 janvier à Lens. Une date difficile à trouver en raison du calendrier chargé des deux équipes. Ce match opposera donc l’OM, vice-champion de France, et le PSG, champion de France et vainqueur des deux Coupes nationales. La rencontre se déroulera très certainement à huis-clos, réponse dans les prochaines semaines concernant ce dernier point.