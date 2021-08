Le Paris Saint-Germain a été contraint de céder son titre de vainqueur du Trophée des champions ce dimanche après sa défaite 1-0 face au LOSC.

Une défaite au goût amer surtout pour l’Allemand Julian Draxler qui a joué avec les PSG durant cette rencontre. Il est très déçu après cette défaite face au champion de France. Ce qui nous a manqué ? Le but. En 2ème mi-temps, on joue juste sur un côté. Il y a eu beaucoup d’occasions, mais on ne marque pas. On a pas mal joué, on peut dire qu’on a pas tous les joueurs, ce n’était pas parfait, mais on peut être fiers. On a eu une meilleure équipe en deuxième mi-temps, mais bravo à Lille, on se voit bientôt en championnat. Non bien sûr on est triste on est déçu pour les supporters. On a tout donné jusqu’à la dernière minute. On accepte la défaite, mais on est prêt pour la Ligue 1. »