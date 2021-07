Gianluigi Donnarumma présenté officiellement au Paris Saint-Germain, Sergio Rico se retrouve aujourd’hui troisième voir quatrième dans la hiérarchie des gardiens à Paris et cette situation ne peut plus durer.

Comme le rapporte le « Parisien », le portier espagnol de 27 ans sous contrat jusqu’en 2024 a fait une demande à ses dirigeants afin de partir et quitter l’équipe au mercato. Ancien du FC Séville, il ne veut pas rester sur le banc toute la saison et espère disputer des matchs. Quatrième derrière Navas, Donnarumma et même Alexandre Letellier qui a prolongé récemment, il devrait faire sa valise et découvrir une nouvelle équipe dans les jours à venir. Le club de Liga Grenade serait même sur les rangs. Affaire à suivre…