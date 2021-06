En fin de contrat en juin prochain avec les Blues, Olivier Giroud devrait rapidement retrouver un club. Le Français a trois offres à sa disposition. West Ha, le Milan et New York City veulent l’arracher à Chelsea. L’ancien montpelliérain, qui avait failli rejoindre l’Italie l’hiver dernier, devrait bel et bien rejoindre la Lombardie et le Milan.

Olivier Giroud, qui a remporté samedi soir la compétition la plus prestigieuse des compétitions européennes avec Chelsea, est prêt à prendre définitivement le chemin de l’Italie. Son contrat expire en juin avec Chelsea et il est de plus en plus déterminé à se lancer dans une nouvelle expérience professionnelle. Selon les informations de la presse italienne, l’attaquant français a trois offres devant lui. La MLS et New York City lui tend les bras tout comme West Ham qui cherche à se renforcer tant qualitativement qu’au niveau de l’expérience. Deux clubs qui partent avec un gros retard sur le Milan AC qui est la priorité de Olivier Giroud et inversement. Le club lombard l’a ciblé comme le substitut parfait à Zlatan Ibrahimovic.

Selon la Gazzetta dello Sport, un contrat de 2 ans assorti d’un salaire de 4M€ net par saison. Une belle opportunité pour le Français de découvrir un nouveau championnat et de disputer la Ligue des Champions pour clôturer une carrière bien remplie. Une affaire qui devrait se conclure dans les jours à venir pour que l’attaquant des Blues soit totalement concentré sur l’Euro qui approche à grands pas (11 juin – 11 juillet).