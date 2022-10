Dans quelques semaines va s’ouvrir un mercato d’hiver qui pourrait marquer l’histoire. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Milan Skriniar, Rafael Leao, Jude Bellingham ou encore Bernardo Silva pourraient changer d’air pour des montants astronomiques. Ce mercato hivernal pourrait être l’un des plus fous auxquels on n’ait jamais assisté. On fait le point !

Des transferts dépassant le cap des 100 millions d’euros ? Du jamais vu pour un mercato d’hiver, d’ordinaire cantonné à une variable d’ajustement pour les clubs. Pourquoi ce marché hivernal-là pourrait battre tous les records ? Tout simplement parce que plusieurs superstars sont en fin de contrat ou sur le point de l’être.

Qui pour sauver Ronaldo de la prison United ? Bayern, Chelsea ou Naples ?

Le cas CR7 est sans aucun doute le plus brûlant de cet hiver. Avec la Coupe du monde au Qatar, où il sera très certainement sélectionné, il aura l’occasion de montrer à tout le monde son talent et attirer à nouveau les différents grands clubs européens. Avant même le début de la compétition, certains grands clubs sont déjà intéressés par le n°7 mancunien.

C’est d’abord le Bayern Munich, qui l’a pourtant repoussé durant tout l’été. En effet, avec le départ de son prodigieux buteur de 34 ans Robert Lewandowski, le club bavarois note un certain manque offensif. Même si Sadio Mané, avec 3 buts en 7 matchs, n’est pas tellement décevant, ses stats, mais aussi son rôle sont incomparables à ceux du buteur polonais. Le club Munichois est donc à la recherche d’un remplaçant. Harry Kane et Joao Felix sont dans la short-list mais Ronaldo, pour 15 M€ pourrait être une recrue de choix.

Autre option : rester en Angleterre. C’était l’une des grandes rumeurs de l’été, l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Chelsea. Seulement, un homme s’y est opposé à Stamford Bridge : Thomas Tuchel. Il semblerait même qu’il y ait eu un gros désaccord entre le tacticien allemand et sa direction concernant la légende portugaise. Entre Todd Bohely et le nouvel entraîneur Graham Potter, le sujet du Portugais fait davantage consensus : CR7 peut être le leader des Blues et beaucoup apporter au club londonien, qui a du mal en ce début de saison. Très bon choix de carrière sans aucun doute pour le Portugais, peut-être néanmoins choix plus mitigé pour les Blues, qui auront un des salaires les plus importants au monde pour un joueur qui sera potentiellement à court de forme.

La nouvelle piste qui fait beaucoup de bruit et qui ressurgit de cet été, c’est celle du Napoli. En effet, selon The Sun, le Portugais serait vraiment intéressé à l’idée de rejoindre les Napolitains toujours invaincus cette saison. Sondé par Naples cet été, Ronaldo serait désormais intéressé à l’idée d’une aventure à Naples cet hiver.

La dernière option pour Ronaldo, c’est la retraite dorée. En effet, il pourrait aller chercher un des plus gros salaires de l’histoire de la MLS et finir tranquillement sa carrière du côté des Etats-Unis. Cette option semble être plus qu’improbable pour CR7, qui n’a pas fini de briser des records et qui, malgré son faible temps de jeu, a une véritable ambition de continuer sa carrière en Europe.

Il ne faut tout de même pas s’emballer trop vite car selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Ronaldo se donne au maximum pour continuer d’aider les Red Devils. Néanmoins, tout indique un départ plus que probable. Sky Sports annonce d’ailleurs que le meilleur buteur de l’histoire en aurait déjà fait part à ses coéquipiers mancuniens.

Le crack Bellingham, direction Liverpool, City ou Real ?

Jude Bellingham à 19 ans, est dans un des plus grands espoirs du football mondial. Déjà nommée capitaine du Borussia Dortmund et appelé en sélection, la pépite anglaise fait de l’oeil aux plus grands clubs européens, qui pourraient sortir le chéquier dès cet hiver.

Arrivé en provenance de Birmingham en 2020, le joueur a arrosé l’Europe de tout son talent après deux saisons en Allemagne. En effet, pour plus de 100 M€, différentes équipes seraient particulièrement excitées à l’idée d’ajouter cette pépite dans leurs rangs. 100 M€, c’est le prix minium réclamé par le Borussia Dortmund pour son joueur et Manchester City ou le Real Madrid seraient prêts à payer dès cet été, avant de louper cette affaire.

Sur le dossier, un certain Erling Haaland joue une forte importance. En effet, après avoir snobé le Real Madrid en été, il pourrait à nouveau jouer un mauvais tour au Madrilène en attirant le milieu de terrain anglais dans les rangs de Manchester City. Reste ainsi à voir comment cette affaire va évoluer, puisque selon les informations de la presse espagnole, le joueur serait largement plus intéressé et dans des discussions plus avancées avec la Casa Blanca.

Jude Bellingham (Borussia Dortmund) – Photo by Icon sport

Skriniar au PSG, c’est cet hiver ou jamais

A Paris, s’il y a bien une recrue qui est attendue, c’est un grand défenseur central, pour offrir plus d’options de qualité à Christophe Galtier dans ce secteur du jeu. La venue du Slovaque Milan Skriniar (27 ans), qui n’a toujours pas prolongé à l’Inter, pourrait se préciser.

L’Inter travaille d’arrache-pied pour prolonger Skriniar, mais selon la Gazetta dello Sport, un départ vers le PSG reste possible. En effet, c’était l’un des plus gros dossiers de Paris cet été mais l’Inter Milan n’aurait pas accepté d’offre en dessous de 80 M€, prix qui n’a pas du tout satisfait Luis Campos qui cherche un accord autour de 60 M€. Le PSG pourrait donc bien revenir à la charge cet hiver avec l’espoir que les Interistes aient réduit leur prix. C’est donc cet hiver ou jamais que Milan Skriniar arrivera à Paris. S’il reste à l’Inter cet hiver, ce sera pour s’inscrire dans la durée. Dans cette hypothèse, Luis Campos, le directeur sportif du PSG a prévu d’autres options en défense. Aux dernières nouvelles, le club serait particulièrement intéressé par la pépite portugaise Manuel Ugarte de 21 ans du Sporting Portugal. D’une valeur de 15 millions et sous contrat jusqu’en 2026, le milieu défensif de formation pourrait être une option de choix pour renforcer la défense parisienne et faire concurrence à Sergio Ramos.

Milan Škriniar on PSG deal collapsed and new contract talks with Inter: “I never speak about my contract here in public. It’s not the right place to discuss about it”. 🔵 #Inter



“When there will be updates, you will know from me and no one else”. pic.twitter.com/6iHt4RH5v2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2022

Leao, le troisième plus gros transfert de l’histoire après Neymar et Mbappé ?

Rafael Leao (Milan AC) est dans le viseur de de très grands clubs. Son début de saison est complétement fou, avec 3 buts et 5 passes décisives en 8 matchs toutes compétitions confondues. Le Portugais est le joueur est l’un des plus en vogue sur le marché des transferts.

Sous contrat jusqu’en 2024, le joueur n’a toujours pas prolongé et cet hiver semble être le moment idéal pour approcher les Rossoneri. Chelsea avait par exemple déjà tenté cet été, mais le club milanais avait instantanément refusé toutes les offres pour son ailier prodigieux. Cependant, son contrat comprend encore une clause libératoire de 150 M€ et les budgets faramineux de certains clubs pourraient bien passer dans le recrutement de Leao.

Course contre la montre, donc, pour les grands clubs en capacité de recruter l’ailier de 22 ans, qui doivent absolument tenter des offres avant que le joueur ne soit prolongé. Complétement phénoménal, le joueur sera sans aucun doute l’un des plus grands noms du football dans les années à venir et les 150 M€ demandés en feraient le 3e transfert le plus cher de l’histoire, derrière Neymar (222 M€) et Kylian Mbappé (180M€). Parmi les grands noms intéressés par le joueur, on retrouve le Paris Saint-Germain, Chelsea ou encore Manchester City, pour qui 150 M€ serait une somme presque envisageable pour Rafael Leao.

🚨 Leao is in a hurry to sign a new contract and his priority is Milan.

Chelsea continue to send him clear messages ahead of the January window. Meetings for renewal in sight. Key moment



[@lucabianchin7] pic.twitter.com/kNsL4D6g5H — CHAMPIONS OF ITALY 🏆 (@MilanEye) September 19, 2022

Marre du PSG, Mbappé pourrait bien s’en aller !

Lundi 10 octobre sur RMC Sport, Daniel Riolo a annoncé que Kylian Mbappé pourrait bien vouloir s’en aller de la capitale après la Coupe du monde. Cette information a aussi été validée par Marca le lendemain et a laissé une onde de choc sur le football mondial. En effet, Le Parisien a signé l’été dernier du côté de la capitale pour 2 ans supplémentaires mais ne serait pas du tout satisfait de son rôle ainsi que de son traitement au Paris Saint-Germain et exigerait donc de partir. Malgré des démentis de la part des dirigeants et du joueur lui même, tout indique que le natif de Bondy a réellement eu des envies de départ.

Pour ce qui est des destinations, tout semble indique le natif de Bondy rêve toujours de la Casa Blanca. Néanmoins, après ce qui s’est passé cet été, peu de chance pour que Florentino Pérez accepte quoi que ce soit de sitôt. De plus, les dirigeants du PSG semblent aussi plutôt opposés à l’idée de lâcher leur crack aux Madrilènes. Reste à voir comment évoluera cette affaire.

Kylian Mbappe wants to leave PSG in January 😳 pic.twitter.com/2iDsmOYSc0 — GOAL (@goal) October 11, 2022

Le Barça va créer du mouvement à Manchester… et veut faire un sale coup au Real Madrid

Le mercato estival du FC Barcelone est sans aucun doute l’un des plus impressionnants. Cependant, le club n’a pas recruté Bernardo Silva (Manchester City) et n’a pas non plus réussi à réduire les contrats de Frenkie De Jong et Memphis Depay qui sont aujourd’hui des joueurs moins importants qu’auparavant.

Bernardo Silva était l’une des dernières grandes cibles des Catalans cet été. Et l’échec de ce recrutement semble avoir laissé un goût amer dans la bouche des Blaugranas. En effet, selon les informations de Sport, le club reviendra à la charge cet hiver pour s’attirer les services du Portugais. Dossier à suivre dès le mois de janvier, où Joan Laporta et Mateu Alemany vont être actif pour baisser le prix de 100 M€ demandé par les Citizens.

De l’autre côté, le Barça va aussi créer du mouvement à Manchester United. En effet, avec le budget de 120 M€ annoncé par le Daily Express, les indésirables Frenkie De Jong et Memphis Depay au Barça pourraient être des cibles des Red Devils. Longtemps annoncé cet été à Manchester United, le milieu de terrain hollandais est finalement resté en Catalogne, mais un accord autour de 80 M€ pourrait être trouvé cet hiver.

Frenkie de Jong – Photo by Icon sport

Cet hiver, le Barça pourrait par ailleurs prendre un malin plaisir en approchant le joueur du Real Madrid, Marco Asensio. Son contrat prend fin en 2023, et les Blaugranas pourraient le signer pour… zéro euro ! « Le Barça garde un œil sur le joueur du Real Madrid : c’est un joueur qu’il apprécie pour son âge (26 ans), sa qualité et sa polyvalence, et son contrat expire en juin. Il ne compte pas trop pour Ancelotti, il est simplement remplaçant dans son club et son agent est Jorge Mendes, qui a de bonnes relations Laporta », écrit Mundo Deportivo. Le dernier transfert entre les deux rivaux les plus historiques de l’histoire du football espagnol remonte à 2000, avec Luis Figo. Marco Asensio, 26 ans, pourrait donc… marquer l’histoire.