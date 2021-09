Fin du multiplex de la huitième journée de Ligue 2 ce samedi soir avec les résultats des 7 affiches du soir et notamment la belle victoire de l’AC Ajaccio à Rodez.

L’AC Ajaccio est deuxième du classement après sa victoire 2 buts à 0 sur la pelouse de Rodez ce samedi soir. Guingamp tombe face à Niort sur le score de 2 buts à 0. David Linarès parti, le Dijon FCO se réveille avec un succès 2 buts à 0 contre l’USL Dunkerque. Notons les matchs nuls de Bastia face à Caen 1-1 et Nîmes qui est tenu en échec par Amiens 3-3 à l’issue d’un gros match. Valenciennes ramène aussi un point de son déplacement à Pau. 1-1 entre Nancy et le Havre tout comme Quevilly-Rouen et Auxerre qui se quittent sur un score nul et vierge.