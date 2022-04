Membre indispensable de l’effectif de Jorge Sampaoli, Boubacar Kamara va bel et bien quitter l’Olympique de Marseille. Il rejoindra l’Atlético de Madrid au terme de son contrat.

Doux rêve de Pablo Longoria, Boubacar Kamara n’aura pas satisfait les désirs de sa direction et quittera l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain formé sur la Canebière a refusé toutes les offres formulées par sa direction et l’a d’ores et déjà informé que son départ était inéluctable. Malgré toutes les tentatives de Pablo Longoria, qui espérait compter sur sa collaboration pour récupérer une indemnité de transfert conséquente, il partira libre lorsque son contrat sera arrivé à son terme. A 22 ans, il souhaite se lancer dans un nouveau défi à l’étranger.

Selon les informations de TodoFichajes, Boubacar Kamara aurait déjà trouvé son point de chute. Courtisé par de nombreuses écuries dont Manchester United, Arsenal ou l’AS Roma, il aurait choisi de rejoindre Diego Simeone du côté de l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros auraient profité de la dernière trêve internationale pour finaliser l’opération. Une offre formelle a été formulée au clan Kamara qui a d’ores et déjà indiqué qu’il allait la signer dans les semaines qui viennent. Le joueur préfère finir la saison avant de s’engager définitivement avec sa future écurie en signe de respect envers l’Olympique de Marseille.