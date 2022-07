Grâce à différents accords noués, le FC Barcelone espère augmenter ses revenus. Des bénéfices conséquents qui pourraient permettre au Barça d’avoir un budget transfert de 200 millions d’euros.

Mohamed Salah, Jules Koundé, Raphinha, Bernardo Silva, Robert Lewandowski… Depuis le début de l’été, les noms se suivent et confirment l’envie du FC Barcelone de se renforcer significativement. Malheureusement, aucune d’entre elles n’a encore abouti, la faute à des une situation financière délicate. Des freins que le Barça espère avoir levé en cédant 10% de ses droits TV pour les 25 prochaines années au fonds américain Sixth Street. Un accord qui rapportera 207,5 millions d’euros et fait rêver la direction du club catalan qui souhaite réinvestir dans le mercato estival.

D’après les informations publiées par la Cadena Cope et Marca, Joan Laporta serait particulièrement confiant concernant les capacités économiques du FC Barcelone. Le club catalan serait désormais prêt à investir de manière significative sur le mercato estival avec des renforts de grande qualité. Une enveloppe de 200 millions d’euros serait évoquée afin de donner à Xavi Hernandez les moyens de ses ambitions. Un montant qui pourrait permettre de conclure rapidement les prochaines transactions catalanes et notamment les transferts de Robert Lewandowski et Raphinha.