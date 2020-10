Nouvel attaquant de l’Atletico Madrid, Luis Suarez a été décisif cette nuit avec l’Uruguay lors d’une victoire 2-1 face au Chili.

Après la rencontre, “El Pistolero” a évoqué son départ précipité du FC Barcelone cet été et s’en prend ouvertement aux dirigeants. Pour lui, ils n’ont pas fait les choses de manière honnête.

“Nous sommes grands, j’étais à Barcelone depuis six ans et il y avait une autre façon de me parler, en me disant que le club avait prévu de changer d’ère. La forme n’était pas bonne et cela a aussi déranger Léo (Messi). Il sait que nous avons souffert et à quel point nous avons mal vécu ce moment (…) Je n’ai pas très bien pris les messages du club selon lesquels ils cherchaient une solution pour un changement d’ère. Pour la forme, car il faut accepter quand un cycle se termine.” A expliqué le buteur de “la Celeste” aux médias locaux.