Fan de statistiques, Damien Comolli, président de Toulouse, a affirmé qu’il va utiliser le jeu Football Manager pour le recrutement du club de Ligue 2.

“On ne se sert pas encore de Football Manager, mais on va le faire. Il y a beaucoup de clubs qui l’utilisent. Ce ne sera pas une base de recrutement essentielle dans notre stratégie mais ça peut aider. La taille et les ambitions du club n’ont rien à voir avec la volonté d’utiliser la data ou pas”, a indiqué le boss de Toulouse. Et d’indiquer : “Des recruteurs font des observations sur le terrain. Ensuite, ils rédigent des rapports et on vérifie avec la data. Ou alors on interroge la base de données, qui nous sort des joueurs suivant certains critères, que l’on demande aux recruteurs de vérifier.”

Avant de poursuivre son explication : “Prenez les deux équipes finalistes de la Ligue des champions l’an dernier, Tottenham et Liverpool: elles ont été construites avec la data. Leipzig, demi-finaliste de Ligue des champions, travaille sur la data. Lorient est monté, le club a un responsable de la data. Ça marche dans les deux sens. Tous les recrutements faits grâce à la data ont confirmé ce qu’ont vu les recruteurs. Le meilleur moyen d’exploiter le recrutement en live sur le terrain et la data, c’est de mixer les deux.”