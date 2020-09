Ibrahim Sangaré (22 ans) quittera-t-il le Toulouse FC d’ici la fin de ce mercato estival ? C’est la question que se pose les supporters toulousains.

De nombreux courtisans se bousculent au portillon pour tenter d’attirer l’Ivoirien. Et l’Atalanta Bergame se montre de plus en plus intéressée par le milieu de terrain. Selon “Footmercato”, les dirigeants toulousains pourraient le laisser partir pour un montant compris entre 8 et 10 millions d’euros. Un tarif tout à fait abordable pour un joueur à qui il reste une année de contrat. Capable d’évoluer en tant que sentinelle ou milieu box to box, Sangaré était déjà pisté par des écuries européennes lorsqu’il jouait dans son pays natal.