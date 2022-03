Nouvelle victoire ce soir pour le leader Toulousain, qui creuse un peu plus l’écart avec ses poursuivants.

La très bonne opération de cette 27e journée de Ligue 2 est signée Toulouse, qui s’est imposé ce lundi face à Dunkerque. En première période, les Violets ont ouvert le score grâce à un coup franc absolument somptueux de la part de Branco van den Boomen (34′). Homme en forme du TFC, il a inscrit son 9e but de la saison. Au retour des vestiaires, les Nordistes vont se retrouver en infériorité numérique après l’exclusion de Demba Thiam (65′) pour une faute maladroite sur Rhys Healey. À 11 contre 10, Toulouse va en profiter pour inscrire un second but et assurer sa 16e victoire de la saison. C’est le Brésilien Rafale Ratao (73′), servi sur un plateau par Mikkel Desler, qui va doubler la mise.

Au classement, Toulouse reprend 5 longueurs d’avance sur le Paris FC, accroché ce week-end par Nîmes (1-1). De son côté, l’USL Dunkerque reste englué à la 19e place de la Ligue 2.