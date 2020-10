Touché par le coronavirus en avril, le milieu de terrain de Montpellier Junior Sambia a raconté cet événement dans le Canal Football Club.

“Je sentais que ma respiration partait, c’est ce qui m’a fait paniquer. (…) Je sentais qu’il y avait un gros problème. (…) À partir du moment ou un jeune joueur peut être dans le coma artificiel, ça fait peur. Je pense que c’est l’une des causes pour laquelle ils ont arrêté le championnat. C’était une décision à prendre”, a indiqué le joueur du MHSC.

Avant de poursuivre : “Je me sens plus joyeux. Cela m’a apporté beaucoup de choses, je profite plus de la vie. Footballeur est un métier en or, il faut profiter. (…) Beaucoup de gens ont été décisifs, les médecins du club, ceux que j’ai côtoyé à l’hôpital, ils m’ont beaucoup aidé. Ma famille a toujours été présente pour moi. Je les remercie.”