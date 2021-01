Nouvelle victoire 3-0 pour les Spurs de Tottenham ce samedi après-midi face au club de Leeds United.

Tottenham – Leeds United 3-0 : Les Spurs ouvrent la marque sur un penalty de Harry Kane (29e), après une faute d’Ezgjan Alioski sur Steven Bergwijn. L’attaquant anglais se transforme ensuite en passeur pour la reprise de Son Heung-min (43e). Le club de la capitale londonienne enfonce le clou d’un coup de tête de Toby Alderweireld (50e) après une erreur du gardien français Meslier.

Avec 29 points, à égalité avec Leicester City et Everton, la formation de José Mourinho occupe la troisième place à quatre longueurs de Manchester United et Liverpool. De leur côté, les joueurs de Marcelo Bielsa n’enchaînent pas une troisième victoire d’affilée et sont onzièmes avec 23 points, avec une marge confortable sur la zone rouge.