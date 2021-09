D’après la presse italienne, Tottenham souhaite vendre Tanguy Ndombele cet hiver pour recruter la star du Milan AC, Franck Kessié.

Sous contrat avec le Milan AC jusqu’en juin 2022, Franck Kessié se retrouve dans les petits papiers de plusieurs clubs européens. D’après les informations du média Calciomercato, Tottenham serait le plus avancé dans les négociations en vue d’un transfert dès cet hiver. Le média italien précise que les Spurs vont offrir la coquette somme de 150 000 euros par semaine à l’Ivoirien, soir largement plus que les 100 000 euros actuellement proposés par le Milan AC pour signer un nouveau bail.

Toutefois, ce transfert XXL du mercato hivernal devrait être conditionné à la situation de Tanguy Ndombele. Toujours membre de l’effectif de Tottenham, l’ancien Lyonnais n’entre plus du tout dans les plans de Nuno Espírito Santo, qui souhaitait déjà se débarrasser de lui et de son salaire de 230 000 euros par semaine cet été. En cas de départ de Ndombele cet hiver, les Spurs devraient donc s’offrir Franck Kessié en janvier. Si le Français reste, le club londonien se retrouvera alors en concurrence avec le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain pour tenter de récupérer gratuitement Kessié l’été prochain.