Tottenham prépare une grosse signature pour la saison prochaine au cas où Harry Kane décide de quitter le club. Le joueur en question serait l’attaquant nigérian de Naples Victor Osimhen.

La radio Kiss Kiss Napoli affirme qu’Antonio Conte est un grand admirateur de l’attaquant (23 ans, évalué à 60 ME selon Transfermarkt) et veut l’emmener en Premier League. Le Nigérian a quitté Lille pour Naples, en Serie A, pour un montant de 75 millions d’euros en 2020. Cette saison, il a marqué 15 buts en 25 matchs. Harry Kane a toujours un avenir incertain à Londres, après avoir failli partir à Manchester City, et les Spurs envisagent l’option d’un nouveau départ du club après une nouvelle saison sans argent. Osimhen est un remplaçant pressenti du capitaine anglais, s’il venait à partir. Le Nigérian est rapide, fort et a le sens du but inné. De plus, il est encore jeune et a ses meilleures années devant lui. En revanche, il ne sera pas bon marché. Sous contrat avec Naples jusqu’à l’été 2025, sa clause s’élève à 100 millions d’euros.

Très gourmand lorsqu’il s’agit de négocier ses actifs, Aurelio De Laurentiis, président du SSC Napoli, aurait refusé une offre de 120M€ de Newcastle cet hiver. Les Spurs devront débourser une somme importante pour satisfaire leur technicien.