Pour tenter de relancer la saison de Tottenham, les dirigeants londoniens ont décidé de se séparé de Nuno Espirito Santo et l’ont remplacé par Antonio Conte. L’ancien coach des Spurs, mais aussi de l’OM André Villas-Boas n’a pas tardé a prévenir le coach Italien par rapport à la présence du président Daniel Levy.

« Conte fait partie de ces gens qui mettent les joueurs au sommet de la performance en les motivant, en déterminant des objectifs, je pense qu’il peut bien s’intégrer. (…) Je ne veux pas en faire une critique de Daniel.

Tout le monde a ses hauts et ses bas, ses forces et ses faiblesses, mais Daniel n’est pas une personne facile à gérer. Je l’ai dit quand José Mourinho y est allé et que j’étais à Marseille. Pour Antonio, ça sera un défi, un grand défi », a jugé AVB.