Auteur d’un bon début de saison, Heung-min Son, sous contrat jusqu’en 2023, pourrait prolonger avec Tottenham. L’entraîneur du club anglais, José Mourinho, a demandé à ses dirigeants de s’occuper de ce dossier.

« Comment peut-on signer un nouveau contrat avec un joueur alors que vous ne savez pas ce qui va se passer la saison prochaine ? Vous ne savez pas si vous pourrez offrir au joueur un meilleur contrat que celui qu’il a actuellement. C’est un moment très étrange. Je fais juste confiance à Daniel Levy. On veut qu’il reste, si possible, à vie, si possible jusqu’à la fin de sa carrière », a soutenu le manager portugais face à la presse.