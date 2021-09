Pape Matar Sarr s’est engagé avec Tottenham cet été pour un montant estimé à 15 millions d’euros, avant que le club décide de le prêté à Metz pour la saison prochaine. Un bon coup, d’après le directeur sportif anglais Fabio Paratici.

« Je pense que Pape est l’un des plus grands talents d’Europe. Notre job n’est pas seulement de préparer le lendemain, mais de voir plus loin, sur les années suivantes. Dans toute l’Europe, on parle de lui », assure-t-il dans une interview accordée à L’Evening Standart.

« Beaucoup d’équipes étaient intéressées, beaucoup étaient présentes pour le faire signer, donc il s’agit pour nous d’une formidable signature. Il a besoin d’expérience, il a besoin de jouer des matchs, de rester dans une équipe et de jouer régulièrement. C’est un superbe investissement pour le club et pour le futur. »