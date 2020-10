En quête d’un second attaquant pour suppléer Harry Kane à la pointe de l’attaque, Tottenham s’attache les services de Carlos Vinicius (25 ans).

Ce vendredi soir, les Spurs annoncent le prêt payant de 3 millions d’euros avec option d’achat à 45 millions d’euros pour l’attaquant brésilien. Passé par l’AS Monaco, il est donc prêté par le Benfica Lisbonne et portera le numéro 45 chez les Spurs. “Maintenant je suis ici, je veux en profiter et apporter de la joie à tous les fans qui aiment tant ce club et nous soutiennent à chaque match”, a-t-il confié auprès des médias du club.

Carlos Vinicius avait marqué 18 buts en 32 matches de Liga NOS lors de l’exercice 2019-2020.