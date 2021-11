Plus vraiment en odeur de sainteté après la défaite humiliante face à Manchester United ce week-end, Nuno Espirito Santo a été renvoyé.

Après la débâcle de Tottenham ce week-end face à Manchester United (0-3), Nuno Espirito Santo a plié bagage. Arrivé sur le banc des Spurs en début de saison pour prendre la succession de José Mourinho et de l’intérimaire Ryan Mason, le Portugais n’aura pas fait long feu. Il s’était notamment mis certains cadres du vestiaires à dos après le mauvais début de saison du club londonien. Harry Winks, Dele Alli et Tanguy Ndombele étaient mécontents de leurs situations respectives, tandis que la relation entre Nuno et Harry Kane commençait à tourner au vinaigre, comme l’explique le Mirror.

Plusieurs noms circulent déjà dans la presse britannique pour reprendre les rênes des Spurs, dont Antonio Conte ainsi que les Portugais Sergio Conceiçao et Paulo Fonseca. Actuellement 8e de Premier League avec à peine 15 points au compteur, Tottenham est bien loin du début de saison espéré par les supporters. Ils se sont d’ailleurs fait entendre samedi au Tottenham Hotspur Stadium, scandant à l’unisson « nous voulons que Nuno parte ». Un souhait immédiatement exaucé par Daniel Levy, le propriétaire des Spurs.