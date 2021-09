Défait ce weekend par Crystal Palace, (3-0), Tottenham se contente du nul en Europa Conference League contre le Stade Rennais, (2-2). Privé de plusieurs de ses titulaires comme Eric Dier ou Heung-min Son, Nuno Espirito Santo ne charge pas ses hommes. Le nul lui suffit.

« Ça n’était pas parfait, nous avons bien commencé, nous avons marqué, mais nous avions une bonne équipe en face de nous. Nous avons bien fini, avec du beau jeu et en montrant du coeur. C’était une équipe difficile à jouer, une pelouse difficile à jouer, mais les garçons ont globalement bien contrôlé », a-t-il déclaré à la presse.

Oui, les Spurs sont tombés contre une belle formation rennaise déterminée à prouver sa valeur. Un peu plus de lucidité et d’efficacité devant le but aurait pu permettre au Stade Rennais d’agaçait le technicien portugais.