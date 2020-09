Encore une mauvaise ambiance entre Ndombele et Mourinho.

Titularisé contre Southampton (2-5) en championnat, Tanguy Ndombele (23 ans) n’a pas totalement satisfait son coach lors de cette rencontre. José Mourinho a décidé de le remplacer par Giovani Lo Celso dès la mi-temps à cause de son carton jaune.

“Le football, ce n’est pas qu’une action. J’ai senti que la deuxième période serait hachée et que c’était risqué pour Tanguy. C’était aussi risqué pour Southampton puisque Romeu était passé proche du second carton jaune. J’ai sorti Tanguy parce que je savais que Gio nous apporterait un peu plus, il est en meilleure condition physique que Tanguy”, a indiqué le coach des Spurs.