Entraîneur des Spurs de Tottenham, José Mourinho souhaite proposer un nouveau contrat à son joueur sud-coréen, Heung-min Son (28 ans).

Devant les média, le “Special One” il a indiqué qu’il voulait que son joueur signe un nouveau contrat avec les Spurs. “Saison après saison, il prouve à quel point il est bon. Bien sûr, plus l’équipe est forte, plus il est facile pour les joueurs de briller. Tout le monde au club adore ce joueur et tente de lui donner un sentiment d’appartenance à Tottenham. Mais je souhaite un nouveau contrat. Il en mérite un. Le club le sait. Tôt ou tard, sans subir de pression, le club le prolongera”, a souligné le coach portugais. Pour rappel, Son est sous contrat jusqu’en 2023.