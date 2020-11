Ce samedi, une rivalité de légende sera mise à l’honneur en Premier League à l’occasion de la 9e journée. Au-delà du choc qui s’annonce explosif entre les Spurs et les Citizens, le duel d’égos entre Pep Guardiola et José Mourinho, rivaux de toujours, promet d’être palpitant.

Duel au sommet ce samedi en Premier League. Pep Gardiola contre José Mourinho. Deux philosophies de jeu que tout oppose. D’un côté, l’un est partisan de la possession, d’un jeu rapide tourné constamment vers l’avant : le fameux tiki-taka, tandis que l’autre prône la rigueur défensive, l’adaptation à l’adversaire et l’efficacité. Rivaux de toujours, les deux techniciens ont commencé à s’affronter en Liga lorsque Pep était à la tête du Barça et José coach du Real Madrid. Quelques années et plusieurs péripéties européennes plus tard, ils se retrouvent en Angleterre sur les pelouses de Premier League.

Depuis leur toute première rencontre en 2009, le bilan tourne facilement à l’avantage de l’Espagnol qui mène largement dans les confrontations. Sur leurs 23 duels, le Catalan en a remporté 11, signé six nuls pour autant de défaites.

Le timing est parfait pour les Spurs

Mais le Special One aura à cœur d’équilibrer les débats ce samedi à l’occasion de la 9e journée de championnat. Après une sixième place sans relief acquise l’an passé, les Spurs signent pour l’instant un début de saison à la hauteur de leur potentiel. Dauphins de Leicester pour un seul petit point, les coéquipiers d’Hugo Lloris restent sur une belle série de trois victoires consécutives. Une belle dynamique qui pourrait sourire à Mourinho. A la tête d’un effectif tout simplement monstrueux, le technicien portugais a des arguments à faire valoir. Un armada offensif colossal composé du duo infernal Son-Kane, un Gareth Bale qui monte en puissance et un joker de luxe en la personne de Lucas Moura. Avec un Manchester City qui n’a pas encore activé le mode rouleau compresseur (10e mais avec un match en moins), un Liverpool décimé par les blessures et surtout l’absence d’un réel favori, Tottenham est devenu un sérieux client pour le titre.

Samedi à 18h30, Mourinho aura l’occasion de démontrer toute l’étendue de l’équipe complète qu’il dirige. A moins que Guardiola, qui vient de prolonger deux années de plus avec les Sky Blues, l’en empêche en prouvant que City est toujours candidat au titre. Dans tous les cas, ce Tottenham-City promet d’être spectaculaire. Petit conseil : sortez le pop-corn !

Voici les compositions probables des deux équipes :

Tottenham : Lloris, Walker-Peters, Sanchez, Alderweireld, Rose, Winks, Ndombele, Sissoko, Eriksen, Moura et Kane.

Manchester City : Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, D.Silva, B.Silva, Jesus et Sterling.