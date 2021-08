Entraîneur des Spurs de Tottenham, Nuno Espirito Santo est revenu sur le dossier Harry Kane et se montre plutôt flou à ce propos.

Alors que l’attaquant anglais a zappé un nouvel entraînement, le technicien portugais des Spurs prévoit de discuter avec le joueur, annoncé sur les tablettes de Manchester City. « J’espère parler bientôt avec Harry. J’en ai pas encore eu l’occasion. Nous devons d’abord régler les problèmes nous-mêmes, puis je vous parlerai. Ce n’est pas que je ne veuille pas commenter, c’est que tout doit être discuté en interne. Il faut éviter d’en parler en public. Nous devons résoudre la situation entre nous, le club va parler et essayer de trouver une meilleure solution et une conclusion. » A-t-il déclaré en conférence de presse ce mercredi après le match nul 2-2 face à Chelsea. Rappelons que l’attaquant anglais souhaite partir et pourquoi pas rejoindre Manchester City lors du mercato.