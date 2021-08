Annoncé tout proche de Manchester City, Harry Kane a enfin fait son grand retour à l’entraînement avec les Spurs.

Absent de l’entraînement depuis plus d’une semaine, Harry Kane a assuré ne pas avoir séché la reprise pour forcer son transfert vers Manchester City. Ce vendredi, le capitaine des Three Lions a effectué son retour avec le groupe après s’être entraîné individuellement au complexe d’entraînement des Spurs. Son nouvel entraîneur Nuno Espirito Santo est resté évasif quant à l’avenir de son numéro 9 et concernant sa participation au premier match de la saison dimanche (17h30) face à… Manchester City.

« Harry est un joueur de Tottenham. Il est ici avec nous. Nous devons penser à demain. Préparons la séance d’entraînement de demain et allons-y au jour le jour », a déclaré le technicien portugais en conférence de presse d’avant match.