En fin de contrat à l’issue de la saison avec les Spurs, le capitaine de l’équipe de France pourrait quitter l’Angleterre. Selon les informations de Foot Mercato, Hugo Lloris pourrait revenir à Nice, son club formateur.

Arrivé en 2012 à Tottenham, l’histoire entre le club londonien et Hugo Lloris pourrait bien se terminer l’été prochain. En effet, le portier tricolore arrive en fin de contrat et rien ne semble indiquer une prolongation de contrat avec les Spurs. Par conséquent, sa situation attire des convoitises et notamment outre-manche. Selon les informations de Foot Mercato, l’OGC Nice souhaite récupérer le capitaine des Bleus gratuitement, l’été prochain. Lloris serait le remplaçant parfait de Walter Benitez qui pourrait bientôt quitter la Côte d’Azur. Toujours selon le média français, le gardien de 35 ans serait intéressé à l’idée de rejoindre Nice. Un club où il a été formé et qu’il a quitté en 2008 pour rejoindre l’Olympique Lyonnais.