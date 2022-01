Encore un scénario dingue à Watford avec la victoire sur le fil des Spurs de Tottenham (1-0).

Début d’année parfait pour Tottenham, qui retrouve le chemin du succès en Premier League au terme d’une longue bataille face à Watford. Dominateurs pendant toute la rencontre, les hommes d’Antonio Conte ont manqué de justesse dans le dernier geste. Il aura fallu attendre le temps additionnel – prolongé par le malaise d’un spectateur en tribunes – de la rencontre pour voir l’ouverture du score de Davinson Sanchez (90′ +6). Sur un coup franc tiré par Son, le Colombien reprend le ballon de la tête à bout portant pour délivrer les Spurs.

Un but salvateur qui permet à Tottenham de s’imposer 1-0 à Vicarage Road et de revenir provisoirement à deux longueurs d’Arsenal, battu plus tôt par Manchester City (1-2).