Selon les informations de As, Everton s’est joint à la lutte pour recruter Philippe Coutinho cet hiver. Les Toffees ne sont pas les seuls à suivre la situation du milieu offensif brésilien, puisque Newcastle et Tottenham sont aussi intéressés.

Coutinho n’est plus désiré au FC Barcelone. Le milieu de terrain brésilien est loin d’être revenu à son meilleur niveau et Xavi semble préférer utiliser la jeunesse catalane à l’ancien de Liverpool. L’international brésilien semble donc se diriger vers la sortie et vers l’Angleterre. Selon As, Everton s’est ajouté à la lutte pour attirer Coutinho dans ses rangs lors du mercato hivernal. Les Toffees viennent concurrencer Tottenham et Newcastle dans le dossier. Les Magpies sont derniers de Premier League et ne semblent pas la meilleure destination pour le Brésilien mais, Newcastle a des moyens supplémentaires grâce à son récent rachat. Tottenham de son côté est à la recherche d’un meneur de jeu pour épauler son duo offensif Son-Kane.