De retour au sommet de sa forme, Harry Kane pourrait bien faire faux bond aux Spurs dès cet été.

Héros des Spurs il y a quelques semaines face à Manchester City (3-2), Harry Kane a certainement relancé l’intérêt des Sky Blues, qui avaient tenté de le recruter l’été dernier contre un montant situé entre 150 et 180 millions d’euros. Le deal a finalement capoté mais le ‘Prince Harry’ fait toujours de l’œil à Pep Guardiola à en croire la presse britannique. Dans son édition du jour, The Athletic détaille notamment que l’avenir de l’attaquant des Three Lions dépend des performances de Tottenham cette saison. Actuellement 8e de Premier League (avec 45 pts), le club londonien reste tout de même en course pour la Ligue des champions grâce à ses deux matchs de retard sur Manchester United (5e, 50 pts).

Ainsi, Harry Kane souhaiterait « évaluer les progrès du club avant de décider de son avenir » et les Spurs « acceptent » que la balle soit dans le camp de leur attaquant. Lié à Tottenham jusqu’en 2024, l’Anglais de 28 ans ne devrait donc pas recevoir d’offre de prolongation de contrat avant d’avoir pris la décision de rester au club. Et si les hommes d’Antonio Conte ne parviennent pas à décrocher un ticket pour la Ligue des champions, Kane n’hésitera pas à faire sa valise dès cet été.