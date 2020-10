Titulaire indiscutable avec sa sélection, Eriksen ne peut pas en dire autant en club. Une situation qui ne lui convient pas et qu’il a subtilement évoqué après la victoire du Danemark sur l’Angleterre (1-0).

Conte n’a pas fait du danois l’une de ses pièces maîtresse. Souvent sur le banc des remplaçant avec l’Inter, Eriksen se plaint régulièrement de sa situation auprès de son entraîneur. Après son très bon match en sélection, le Danois en a subtilement rajouté une couche. À bon entendeur.

«je pense que partout où j’ai joué, même chez les Spurs, cela a toujours été un plaisir de venir jouer en sélection. Et maintenant, ce n’est pas différent. Naturellement, comme tout le monde le sait, beaucoup de choses ont changé et je ne joue plus autant qu’à Tottenham. Mais rien n’a changé. Je suis heureux de revenir à chaque fois parce qu’ici ils me font jouer et je suis heureux»