Pisté un temps par le PSG, Dele Alli pourrait être placé sur la liste des transferts par Tottenham au mois de janvier.

D’après les informations de The Athletic, le président de Tottenham Daniel Levy serait désormais « ouvert » à un départ de Dele Alli durant le prochain mercato estival. Plus vraiment en odeur de sainteté chez les Spurs, l’Anglais a perdu sa place dans la rotation de Nuno Espirito Santo et également celle de Gareth Southgate avec l’équipe nationale. L’an dernier il aurait pourtant pu tenter de se relancer du côté du Paris Saint-Germain si son président n’avait pas mis un énorme stop à Mauricio Pochettino.

Difficile de savoir si l’ancien coach de Tottenham tentera de revenir à la charge en janvier, maintenant que son chouchou est sur le marché. La presse britannique enverrait plutôt le milieu offensif de 25 ans vers Newcastle, qui aura entre 70 et 90 millions d’euros à dépenser cet hiver pour rebâtir son effectif. Affaire à suivre…