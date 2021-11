Le nouvel entraîneur des Spurs pourrait commencer un immense chantier dès le mercato d’hiver avec pas moins de 280 millions d’euros à sa disposition.

Nommé la semaine dernière à la tête de Tottenham suite au renvoi du Portugais Nuno Espirito Santo, Antonio Conte a bien l’intention de remettre les Spurs sur de bons rails. Déjà contacté par le club londonien l’été dernier, l’Italien avait refusé le poste à cause de la trop faible marge de manœuvre accordée par les dirigeants. Très économe, le président Daniel Levy rabâche souvent que le club doit d’abord financer son nouveau stade – dont la construction a coûté plus d’un milliard d’euros – avant d’investir sur de nouveaux joueurs.

Mais à en croire la presse italienne, la politique de Tottenham aurait drastiquement changé et Antonio Conte devrait avoir de quoi reconstruire un effectif de taille lors des prochains mercato. Calciomercato évoque ainsi un budget colossal de 280 millions d’euros qui pourrait permettre à l’ancien Milanais de s’offrir l’une des six superstars sur sa shortliste. Une liste qui comporte exclusivement des joueurs de Serie A : à savoir les deux Juventini Federico Chiesa (24 ans) et Matthijs de Ligt (22 ans), ainsi que le prodige de la Fiorentina Dusan Vlahovic (21 ans), le Milanais Alessio Romagnoli (26 ans) et ses deux anciens soldats de l’Inter Milan Stefan de Vrij (29 ans) et Marcelo Brozovic (28 ans).