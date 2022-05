Pour Jamie O’Hara la situation est claire : Antonio Conte ne quittera pas les Spurs au prochain mercato.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain en cas de départ de Mauricio Pochettino cet été, Antonio Conte devrait finalement rester sur le banc de Tottenham la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’assure l’ancien joueur des Spurs, Jamie O’Hara.

« Je ne pense pas qu’il va partir », a déclaré O’Hara à Sky Sports News. « Il n’y a pas vraiment beaucoup de postes disponibles en ce moment. Je sais que celui du PSG pourrait se libérer, mais je ne sais pas si cela l’intéressera parce qu’il n’y a pas le même challenge en Ligue 1. Si les Spurs lui offrent un vrai mercato cet été, qu’ils dépensent vraiment, je ne pense pas que nous en soyons très loin. Depuis qu’il est arrivé, nous avons été excellents, nous avons très bien joué. Nous avons été un peu inconstants ici et là, mais si vous regardez les statistiques et les performances des joueurs, s’il avait été là au début de la saison, nous serions dans la course pour le titre. Donc je pense que si nous lui donnons une fenêtre de transfert décente et que nous le laissons signer les joueurs qu’il veut vraiment signer, parce que les joueurs qu’il a déjà signé comme Dejan Kulusevski et Rodrigo Bentancur sont brillants, donc nous devons le soutenir et lui donner de l’argent et je pense qu’il restera. »