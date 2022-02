Bientôt en fin de contrat, Paulo Dybala se rapproche de plus en plus de la sortie.

Sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2022, Paulo Dybala pourrait bien quitter le club en fin de saison. Le nouveau contrat promis par les dirigeants Bianconeri ne semble pas avoir convaincus le joueur et ses représentants. Dans son édition du jour, Sportmediaset assure que la Juve lui a proposé un contrat à 10 millions d’euros (contre 7 millions actuellement). Mais cette somme est trop basse au goût de l’Argentin et le club italien n’ira pas plus haut. En interne, certains dirigeants seraient même plutôt ‘pour’ un départ gratuit de Dybala cet été. Ils ne voudraient pas donner le meilleur salaire du club à un joueur miné par les blessures.

Une occasion en or se profile alors pour Tottenham, qui semble être bien avancé sur le dossier. Selon le média catalan Sport, les Spurs auraient déposé la meilleure offre pour la Joya. Une offre plus importante que celles de l’Inter Milan et du FC Barcelone. Mais l’été est encore loin et le ‘feuilleton Dybala’ devrait encore durer quelques mois.