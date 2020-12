Alors que son équipe se déplace à Tottenham dimanche à 17h, l’entraîneur d’Arsenal est revenu sur l’écart au classement entre les deux clubs.

Derby time. Ce dimanche, Tottenham reçoit Arsenal pour la onzième journée de Premier League. Si Tottenham assure en ce début de saison, et pointe à la première place, Arsenal ne cesse de décevoir. Quatorzièmes, les hommes de Mikel Arteta essayent tant bien que mal de remonter au classement. Prochain essaie, ce week-end contre l’équipe de Mourinho. En conférence de presse, le coach des Gunners estime que son rival mérita sa place de leader.

« Si le classement du Championnat d’Angleterre est comme ça, c’est parce que Tottenham le mérite plus que nous et qu’ils ont fait les choses mieux que nous. Pendant 90 minutes, je ne sais pas s’ils sont meilleurs que nous, mais à certains moments, ils l’ont été. Ils ont obtenu de bons résultats et nous devons l’accepter. Nous voulons gagner dimanche et essayer de réduire cet écart en gagnant trois points. Il est trop tôt dans la saison pour dire qui est candidat au titre et qui ne l’est pas. »