Le nouvel entraîneur des Spurs a décidé de se pencher sur l’alimentation des joueurs.

C’est The Athletic qui nous révèle cette information. Antonio Conte a découvert que le régime alimentaire de son effectif n’était pas idéal. L’entraîneur italien a décidé d’y remédier. Terminé, les sandwichs. Le ketchup et la mayonnaise sont désormais proscrits à la cantine du club. Des repas équilibrés et des fruits seront désormais au menu, chaque jour.

Réputé pour insister sur la préparation physique de ses joueurs, Conte se révèle donc également un sévère nutritionniste !