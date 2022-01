L’entraineur des Spurs de Tottenham Antonio Conte est revenu sur le mercato hivernal et il demande des renforts à ses dirigeants.

« Ce que je veux, j’en ai parlé avec le club, j’ai mon avis sur la situation. Le club doit décider de la meilleure voie à suivre. Je n’ai pas d’attentes. Ce fut une bonne réunion de parler et de leur dire ce que j’ai pensé des deux mois passés à Tottenham. Je peux donner beaucoup de travail au club, le dernier mot appartient au club. Je suis entraîneur et je sais que nous devons résoudre de nombreux problèmes. Pour moi, en ce moment, le meilleur moyen possible est d’essayer de tirer le meilleur de mes joueurs, c’est la seule façon d’améliorer la situation et l’équipe », a indiqué le technicien italien.