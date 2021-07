José Mourinho limogé il y a quelques mois, Tottenham a enfin trouvé son prochain entraîneur. Si Ryan Mason avait accepté de prendre l’intérim pour finir la saison, c’est Nuno Espirito Santo qui débarque sur le banc des Spurs.

Si les pistes menant à Gennaro Gattuso, Paulo Fonseca et Julen Lopetegui étaient évoqués, c’est finalement le technicien portugais de 47 ans qui va prendre les commandes de l’équipe. Après son départ de Wolverhampton en fin de saison dernière, il va découvrir un club plus important avec des moyens et des objectifs différents. Voici sa réaction : « Lorsque vous avez une équipe de qualité et de talent, nous voulons rendre les fans fiers et apprécier. C’est un immense plaisir et un honneur, il y a de la joie et je suis heureux et impatient de commencer le travail. Nous n’avons pas de jours à perdre et nous devons commencer à travailler immédiatement car la pré-saison commence dans quelques jours », a-t-il réagi sur le site internet du club.