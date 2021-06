Dépourvu d’un coach au calibre européen depuis le licenciement de José Mourinho en mars dernier, Daniel Levy, propriétaire de Tottenham, est à la recherche d’une nouvelle tête d’affiche. Antonio Conte discuterait actuellement avec les Spurs pour une nouvelle aventure en Premier League.

Les entraîneurs agitent l’actualité footballistique quotidienne depuis la fin des championnats nationaux. Récemment parti de l’Inter Milan, Antonio Conte est l’un de ces agitateurs. A 51 ans, l’Italien a une excellente côte sur le marché des coachs et vient de remporter la Serie A après plusieurs années de domination turinoise. Passé 3 ans à Chelsea, il pourrait rapidement rebondir en Premier League et plus particulièrement à Tottenham. Selon les informations de Sky Sport, Daniel Levy aurait entamé des discussions avec l’ancien coach nerazzurri. The Telegraph ajoute de son côté que les négociations seraient déjà bien avancées entre les différentes parties.

Des pourparlers qui rassurent les supporters parisiens qui craignent désormais que leur actuel entraîneur, Mauricio Pochettino, ne quitte le PSG pour signer son grand retour chez les Spurs.