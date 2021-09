Le Torino s’est imposé 1-0 face à l’US Sassuolo ce vendredi soir dans le match d’ouverture de la quatrième journée de le Serie A.

US Sassuolo – Torino 0-1 : victoire sur le score de 1-0 pour le taureau ce vendredi soir face à l’équipe de l’US Sassuolo. Le Torino l’emporte sur la plus petite des marges grâce à un but de Marko Pjaca à la 83e minute de jeu. Il permet à son équipe de se retrouver à la 8e place de la Serie A avec 6 unités, alors que l’USS est désormais 11e avec 4 points.