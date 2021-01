Le clan #Neymar fulmine ! 😤😡



Après la blessure de son fils Neymar jr, le père de la famille explose sur les réseaux et dénonce le manque de logique et l'injustice dans l'arbitrage vis-à-vis des contacts !



Et vous qu'en pensez vous ?#PSG #neymarjr #foot #Ligue1 #Mendes pic.twitter.com/gkPuSeVy3d