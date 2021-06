Souvent pointé du doigt pour ses maladresses à la finition, Timo Werner reste convaincu d’avoir fait le bon choix en signant à Chelsea l’été dernier.

Auteur de seulement 6 buts en Premier League cette saison, Timo Werner a souvent été la cible des critiques malgré l’énorme saison de Chelsea. Titulaire en finale de Ligue des champions face à Manchester City, l’Allemand a d’ailleurs failli coûter la victoire aux Blues à cause de ses loupés face au but. Il s’est cependant bien rattrapé sur le but de Kai Havertz, avec un appel croisé qui a laissé le champ totalement libre à son compatriote.

« Je me suis souvent demandé : était-ce bien, était-ce mal ? Maintenant, je peux dire que c’était la bonne étape et la meilleure décision. Chelsea est le club qu’il me faut », a estimé l’avant-centre des Blues, dans les colonnes du journal allemand Bild. Très peu convaincant sous les ordres de Frank Lampard, l’ancien joueur de Leipzig a retrouvé des jambes avec l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc. Reste à savoir maintenant Werner retrouvera son instinct de tueur la saison prochaine pour permettre à Chelsea de lutter pour le titre de champion d’Angleterre.